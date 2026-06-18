В Молдове предупредили, что РФ собирает данные о гражданах для гибридной войны
Служба информации и безопасности Молдовы (СИБ) предупредила своих граждан, что спецслужбы России массово собирают их данные для использования в гибридной войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOI MD.
"СИБ получила информацию, указывающую на существование скоординированного процесса сбора персональных данных граждан Республики Молдовы российскими спецслужбами", - говорится в заявлении от 17 июня.
Там уточнили, что данные разбираются различными способами. В частности:
- из частных баз, незаконно продаваемых в даркнете;
- из баз данных, полученных путем незаконного доступа к частным серверам;
- и из базы данных, собранной организованной преступной группировкой "Шор", которая содержит информацию примерно о 145 000 гражданах, предоставивших свои персональные данные.
"Оценка имеющейся информации указывает на существование подробных баз данных, содержащих имена и фамилии, адреса электронной почты, номера телефонов, домашние адреса, а также копии документов, удостоверяющих личность", - заявили в СИБ.
В ведомстве подчеркнули, что эта информация передается ОПГ трансграничного характера для использования в мошеннических схемах, краже средств с банковских карт граждан и других мошеннических действиях, связанных с хищением наличных денег. Причем эти случаи не единичны и имеют цель.
"Мы предупреждаем, что эти действия не являются единичными случаями, а представляют собой часть гибридной войны, направленной на подрыв национальной стабильности. Цель этих скоординированных атак - создать в обществе чувство незащищенности и недоверия", - сказано в заявлении.
В связи с этим в СИБ призвали граждан не предоставлять личные данные неизвестным лицам или же предполагаемым компаниям, которые обещают инвестиционные возможности с быстрой прибылью.
Помимо этого, не стоит разглашать пароли или другою информацию о безопасности по телефону, а также на всякий случай дополнительно проверять любые запросы на коды доступа или денежные переводы.
В случае подозрительных ситуаций молдаванам рекомендуют обращаться в полицию или звонить по номеру 112. Как отмечается только за 15 июня полиция зарегистрировала 22 случая телефонного мошенничества. Из них в 13 - был причинен ущерб в более чем 1 млн леев.
РФ, Украина и Молдова
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что разведка получила данные о новых планах РФ, касаемо отношений Украины с Молдовой и не только.
По словам главы государства, среди одной из ключевых целей РФ - это ограничение безопасностных, экономических и других стратегических связей Киева с Кишиневом и рядом других государств.