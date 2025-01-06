У Молдові попередили, що енергосистема Придністров'я може повністю вийти з ладу

За його словами, у Придністров'ї після припинення постачання російського газу дефіцит електроенергії вже склав близько 30% від необхідного споживання, попри спроби заощаджувати.

Водночас максимальне навантаження у Придністров'ї становить 219 МВт, а максимальне виробництво Молдавської ДРЕС та Дубоссарської ГЕС - лише 154 МВт.

"Управління цим дефіцитом здійснюється шляхом відключення споживачів, вуличного освітлення, систем водопостачання, промислових зон, сільськогосподарських переробних підприємств тощо. Якщо не відключити достатню кількість споживачів, є ризик повного виходу з ладу системи, оскільки розподільні мережі на лівому березі перевантажені", - попередив держсекретар.