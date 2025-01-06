У Молдові попередили, що енергосистема Придністров'я може повністю вийти з ладу

У Придністров'ї дефіцит електроенергії становить близько 30%. Через перенавантаження є ризик того, що енергосистема регіону повністю вийде з ладу.
Про це заявив держсекретар Міністерства енергетики Молдови Костянтин Боросан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
За його словами, у Придністров'ї після припинення постачання російського газу дефіцит електроенергії вже склав близько 30% від необхідного споживання, попри спроби заощаджувати.
Водночас максимальне навантаження у Придністров'ї становить 219 МВт, а максимальне виробництво Молдавської ДРЕС та Дубоссарської ГЕС - лише 154 МВт.
"Управління цим дефіцитом здійснюється шляхом відключення споживачів, вуличного освітлення, систем водопостачання, промислових зон, сільськогосподарських переробних підприємств тощо. Якщо не відключити достатню кількість споживачів, є ризик повного виходу з ладу системи, оскільки розподільні мережі на лівому березі перевантажені", - попередив держсекретар.
Нагадаємо, після припинення постачання російського газу через Україну 1 січня, починаючи з цього дня, у Придністров'ї відключили опалення та гарячу воду.
Окрім того, днями стало відомо, що для електростанції, яка виробляє електроенергію для регіону за допомогою газу або вугілля, запасів вугілля вистачить лише до кінця січня. Хоча раніше заявлялося, що запасу вистачить на 50 днів.
Також в одному з регіонів Тирасполя вже спостерігалося відключення подачі води. У Молдові попередили, що через зниження тиску в мережі, яке можливе під час віялових відключень електроенергії, без води можуть залишитися верхні поверхи багатоповерхівок у Бендерах і Тирасполі.
Водночас, як повідомлялося раніше, Молдова ще у грудні пропонувала купувати газ для Придністров'я власним коштом.
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