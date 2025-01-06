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В Молдове предупредили, что энергосистема Приднестровья может полностью выйти из строя

Фото: в Молдове предупредили, что энергосистема Приднестровья может полностью выйти из строя (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Приднестровье дефицит электроэнергии составляет около 30%. Из-за перегрузки есть риск того, что энергосистема региона полностью выйдет из строя.

Об этом заявил госсекретарь Министерства энергетики Молдовы Константин Боросан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

По его словам, в Приднестровье после прекращения поставок российского газа дефицит электроэнергии уже составил около 30% от необходимого потребления, несмотря на попытки экономить.

В то же время максимальная нагрузка в Приднестровье составляет 219 МВт, а максимальное производство Молдавской ГРЭС и Дубоссарской ГЭС - только 154 МВт.

"Управление этим дефицитом осуществляется путем отключения потребителей, уличного освещения, систем водоснабжения, промышленных зон, сельскохозяйственных перерабатывающих предприятий и тому подобное. Если не отключить достаточное количество потребителей, есть риск полного выхода из строя системы, поскольку распределительные сети на левом берегу перегружены", - предупредил госсекретарь.

 

Ситуация в Приднестровье

Напомним, после прекращения поставок российского газа через Украину 1 января, начиная с этого дня, в Приднестровье отключили отопление и горячую воду.

Кроме того, на днях стало известно, что для электростанции, которая производит электроэнергию для региона с помощью газа или угля, запасов угля хватит только до конца января. Хотя ранее заявлялось, что запаса хватит на 50 дней.

Также в одном из регионов Тирасполя уже наблюдалось отключение подачи воды. В Молдове предупредили, что из-за снижения давления в сети, которое возможно во время веерных отключений электроэнергии, без воды могут остаться верхние этажи многоэтажек в Бендерах и Тирасполе.

В то же время, как сообщалось ранее, Молдова еще в декабре предлагала покупать газ для Приднестровья за свой счет.

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