У Молдові після вибухів знайшли уламки дронів одразу в чотирьох районах

Уламки безпілотників знайшли у Кеушанському, Штефан-Водському, Хинчештському та Новоаненському районах. Перед цим місцеві мешканці повідомляли про вибухи за межами населених пунктів.

Як зазначили в Генеральній інспекції поліції Молдови, перше повідомлення надійшло о 07:50. Жителі Кеушана розповіли про вибух за межами міста, після якого над місцем події було видно густий дим.

Правоохоронці прибули на місце та виявили уламки безпілотника.

Згодом фрагменти дронів знайшли поблизу Дубровки та Хинчешта. Ще одне місце падіння виявили між селами Делакеу та Пугачени у Новоаненському районі.

Ще один інцидент стався біля села Крокмаз у Штефан-Водському районі. Там безпілотник упав на виноградники неподалік від табору польової бригади.

Після падіння вибух вибив скло у будівлі. Крім того, загорілася суха трава.

Наразі поліція працює на місцях усіх інцидентів, документує наслідки та встановлює обставини падіння безпілотників.

Мешканців закликали не наближатися до місць, де сталися вибухи, та не торкатися уламків або інших підозрілих предметів.

Інциденти з дронами в Молдові

Нагадуємо, що останніми тижнями Молдова неодноразово фіксувала проліт невідомих безпілотників над своєю територією.

30 вересня дрон перетнув повітряний простір країни та впав і вибухнув неподалік села Гирбовець і міста Бендери.