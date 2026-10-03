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В Молдове после взрывов обнаружили обломки дронов сразу в четырех районах

10:16 03.10.2026 Сб
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: обломки беспилотника (Getty Images)

После взрывов утром 3 октября молдавская полиция обнаружила обломки беспилотников в четырех районах страны. Есть повреждения и возгорания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдавский телеканал TV8.

Обломки беспилотников были обнаружены в Кеушанском, Штефан-Водском, Хинчештском и Новоаненском районах. До этого местные жители сообщали о взрывах за пределами населенных пунктов.

Как отметили в Генеральной инспекции полиции Молдовы, первое сообщение поступило в 07:50. Жители Кеушана рассказали о взрыве за пределами города, после которого над местом происшествия был виден густой дым.

Правоохранители прибыли на место и обнаружили обломки беспилотника.

Впоследствии фрагменты дронов нашли вблизи Дубровки и Хинчешта. Еще одно место падения было обнаружено между селами Делакеу и Пугачены в Новоаненском районе.

Еще один инцидент произошел у села Крокмаз в Штефан-Водском районе. Там беспилотник упал на виноградники недалеко от лагеря полевой бригады.

После падения взрыв выбил стекло в здании. Кроме того, загорелась сухая трава.

Полиция работает на местах всех инцидентов, документирует последствия и устанавливает обстоятельства падения беспилотников.

Жителей призвали не приближаться к местам, где произошли взрывы, и не прикасаться к обломкам или другим подозрительным предметам.

Инциденты с дронами в Молдове

Напомним, что в последние недели Молдова неоднократно фиксировала пролет неизвестных беспилотников над своей территорией.

30 сентября дрон пересек воздушное пространство страны и упал и взорвался недалеко от села Гырбовец и города Бендеры.

19 сентября в Штефан-Водском районе обнаружили несколько беспилотников, нарушивших воздушное пространство Молдовы.

12 сентября из-за неизвестного дрона Молдова временно ограничивала использование части воздушного пространства, а в аэропорту Кишинева задержали несколько рейсов.

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