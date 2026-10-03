В Молдове после взрывов обнаружили обломки дронов сразу в четырех районах

Обломки беспилотников были обнаружены в Кеушанском, Штефан-Водском, Хинчештском и Новоаненском районах. До этого местные жители сообщали о взрывах за пределами населенных пунктов.

Как отметили в Генеральной инспекции полиции Молдовы, первое сообщение поступило в 07:50. Жители Кеушана рассказали о взрыве за пределами города, после которого над местом происшествия был виден густой дым.

Правоохранители прибыли на место и обнаружили обломки беспилотника.

Впоследствии фрагменты дронов нашли вблизи Дубровки и Хинчешта. Еще одно место падения было обнаружено между селами Делакеу и Пугачены в Новоаненском районе.

Еще один инцидент произошел у села Крокмаз в Штефан-Водском районе. Там беспилотник упал на виноградники недалеко от лагеря полевой бригады.

После падения взрыв выбил стекло в здании. Кроме того, загорелась сухая трава.

Полиция работает на местах всех инцидентов, документирует последствия и устанавливает обстоятельства падения беспилотников.

Жителей призвали не приближаться к местам, где произошли взрывы, и не прикасаться к обломкам или другим подозрительным предметам.

Инциденты с дронами в Молдове

Напомним, что в последние недели Молдова неоднократно фиксировала пролет неизвестных беспилотников над своей территорией.

30 сентября дрон пересек воздушное пространство страны и упал и взорвался недалеко от села Гырбовец и города Бендеры.