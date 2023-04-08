У Молдові перекинувся автобус, що їхав до Києва: в салоні був 21 пасажир

Загалом в автобусі знаходилася 21 особа.

"У Дрокіївському районі вранці 8 квітня перекинувся рейсовий автобус, який прямував з Кишинева до Києва. Дев'ятеро іноземних громадян доправили до лікарні для надання медичної допомоги", - пише видання, посилаючись на Генеральний інспекторат поліції.

Відомо, що аварія сталася на трасі Бєльці-Дрокія близько 09:40.

Як встановили правоохоронці, водій автобуса не впорався з керуванням і врізався в дерево, а потім з'їхав у кювет.

"Попередньо встановлено, що аварія могла статися через технічну несправність транспортного засобу", - повідомили поліцейські.

Раніше ми писали, що у Польщі зіткнулися два мікроавтобуси, у яких перебували українці. Внаслідок аварії п'ятьох пасажирів госпіталізували.

Також повідомлялося, що на сході Туреччини сталося ДТП за участі пасажирського автобуса.

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