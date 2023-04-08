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В Молдове перевернулся автобус, ехавший в Киев: в салоне был 21 пассажир

Фото: в Молдове перевернулся автобус, ехавший в Киев (t.me/moldovalibera)
Автор: Мария Кучерявец

В Молдове сегодня, 8 апреля, утром слетел с трассы автобус, направлявшийся в Киев. Известно о 9 госпитализированных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

Всего в автобусе находился 21 человек.

"В Дрокиевском районе утром 8 апреля перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Кишинева в Киев. Девять иностранных граждан доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - пишет издание, ссылаясь на Генеральный инспекторат полиции.

Известно, что авария произошла на трассе Бельцы-Дрокия около 09:40.

Как установили правоохранители, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в дерево, а затем съехал в кювет.

"Предварительно установлено, что авария могла произойти из-за технической неисправности транспортного средства", - сообщили полицейские.

Ранее мы писали, что в Польше столкнулись два микроавтобуса, в которых находились украинцы. В результате аварии пятерых пассажиров госпитализировали.

Также сообщалось, что на востоке Турции произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

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