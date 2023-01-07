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У Туреччині перекинувся автобус із пасажирами: п’ятеро загиблих, десятки постраждалих

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Туреччина, Субота 07 січня 2023 14:31
У Туреччині перекинувся автобус із пасажирами: п’ятеро загиблих, десятки постраждалих Фото: в Туреччині перекинувся автобус із пасажирами (twitter.com/sukru_carboga)
Автор: Марія Кучерявець

На сході Туреччини сталося ДТП за участі пасажирського автобуса. Внаслідок аварії п'ятеро пасажирів загинули, а ще 22 постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN Türk.

"Аварія сталася близько 03:00 на шосе Діярбакир-Сільван у районі Багдере. Пасажирський автобус компанії Yeni Diyarbakir, який прямував з Діярбакира до Игдира, перекинувся через те, що водій не впорався з керуванням", - пише видання.

За інформацією ЗМІ, на місце аварії було направлено велику кількість медиків, рятувальників, а також поліції.

Під час огляду, проведеного бригадами, які прибули на місце аварії, встановлено, що загинуло 5 осіб, з них одна дитина.

Відомо, що 22 пасажирів, які постраждали в аварії, після надання першої допомоги доставили до різних лікарень міста. Деякі з них були затиснуті в автобусі.

Водія автобуса та його двох колег затримали, триває розслідування.

Раніше ми писали, що в Туреччині туристичний автобус впав у обрив у Прибережній провінції Бурса. Тоді внаслідок аварії загинули 5 людей.

Нагадаємо, нещодавно в Болівії пасажирський автобус зірвався в гірську ущелину, через що щонайменше 11 людей, а 28 постраждали.

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