Санду заявила про готовність Молдови долучитися до "Коаліції охочих"

15:45 26.04.2026 Нд
2 хв
Чим уже допомагає Молдова?
aimg Марія Науменко
Санду заявила про готовність Молдови долучитися до "Коаліції охочих" Фото: президентка Молдови Мая Санду (Getty Images)

Президентка Молдови Мая Санду заявила про готовність країни долучитися до міжнародної ініціативи "Коаліція охочих", спрямованої на підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну пресконференцію Санду та президента України Володимира Зеленського у Києві.

"Так, ми готові долучитися до "Коаліції охочих", - наголосила президентка Молдови.

За словами Санду, Кишинів вже обговорює з українською стороною можливі формати участі, зважаючи на нейтральний статус держави.

"Ми обговорювали з українською командою, як саме це може статися, враховуючи нашу нейтральність. Проте, ми вже допомагали, зокрема з розмінування", - зазначила вона.

Президентка додала, що Молдова готова продовжувати співпрацювати.

"І зараз ми готові працювати над якимись конкретними зусиллями, які Молдова могла надати в рамках "Коаліції охочих", - підсумувала вона.

"Коаліція охочих"

"Коаліція охочих" (Coalition of the Willing) - це об'єднання понад 30 країн, створене на початку 2025 року з ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єра Британії Кіра Стармера.

Мета ініціативи - розробка та надання Україні довгострокових гарантій безпеки після завершення активної фази війни або укладення угоди про припинення вогню.

Раніше Санду зазначала, що участь Молдови в цій коаліції не суперечить конституції Молдови і може включати, зокрема, розмінування та підготовку фахівців.

