Санду заявила про готовність Молдови долучитися до "Коаліції охочих"
Президентка Молдови Мая Санду заявила про готовність країни долучитися до міжнародної ініціативи "Коаліція охочих", спрямованої на підтримку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну пресконференцію Санду та президента України Володимира Зеленського у Києві.
"Так, ми готові долучитися до "Коаліції охочих", - наголосила президентка Молдови.
За словами Санду, Кишинів вже обговорює з українською стороною можливі формати участі, зважаючи на нейтральний статус держави.
"Ми обговорювали з українською командою, як саме це може статися, враховуючи нашу нейтральність. Проте, ми вже допомагали, зокрема з розмінування", - зазначила вона.
Президентка додала, що Молдова готова продовжувати співпрацювати.
"І зараз ми готові працювати над якимись конкретними зусиллями, які Молдова могла надати в рамках "Коаліції охочих", - підсумувала вона.
"Коаліція охочих"
"Коаліція охочих" (Coalition of the Willing) - це об'єднання понад 30 країн, створене на початку 2025 року з ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єра Британії Кіра Стармера.
Мета ініціативи - розробка та надання Україні довгострокових гарантій безпеки після завершення активної фази війни або укладення угоди про припинення вогню.
Раніше Санду зазначала, що участь Молдови в цій коаліції не суперечить конституції Молдови і може включати, зокрема, розмінування та підготовку фахівців.