Коли Молдова остаточно вийде з СНД: у МЗС назвали терміни

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой повідомив про терміни завершення процедури виходу країни зі Співдружності незалежних держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Realitatea .

Офіційні терміни виходу з СНД

Молдова офіційно завершить процес виходу з СНД 8 квітня 2027 року. Як зазначив глава МЗС країни Міхай Попшой, юридичну процедуру денонсації відповідних угод уже запущено і вона перебуває в активній фазі.

За його словами, після підписання документів про вихід та їхньої публікації в офіційному державному виданні 8 квітня було надіслано повідомлення до секретаріату СНД у Мінську. Згодом звідти надійшло підтвердження про отримання цього повідомлення.

Юридичні підстави рішення

Міністр підкреслив, що згідно з міжнародним правом Молдова перестане бути членом організації після завершення річного терміну з моменту офіційного повідомлення про вихід.

Таким чином, формально країна втратить статус учасника СНД 8 квітня наступного року.

Він окремо зазначив, що цей процес має чітке юридичне підґрунтя і відбувається відповідно до встановлених процедур міжнародної взаємодії.

Фактичне дистанціювання від СНД

При цьому, як додав Попшой, фактична участь Молдови в діяльності СНД припинилася вже кілька років тому.

За його словами, Кишинів давно не бере участі в політичних та інших заходах організації, які, як вважають в уряді, не відповідають національним інтересам країни.

Таким чином, формальне завершення процедури лише закріпить ситуацію, яка фактично склалася раніше.