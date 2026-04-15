Головна » Новини » У світі

Коли Молдова остаточно вийде з СНД: у МЗС назвали терміни

20:34 15.04.2026 Ср
2 хв
Названо конкретну дату, коли Молдова стане вільною від Співдружності незалежних держав
aimg Анастасія Никончук
Коли Молдова остаточно вийде з СНД: у МЗС назвали терміни Фото: прапор Молдови (pixabay.com)

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой повідомив про терміни завершення процедури виходу країни зі Співдружності незалежних держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Realitatea.

Читайте також: Молдова остаточно вийшла з СНД: парламент ухвалив історичне рішення

Офіційні терміни виходу з СНД

Молдова офіційно завершить процес виходу з СНД 8 квітня 2027 року. Як зазначив глава МЗС країни Міхай Попшой, юридичну процедуру денонсації відповідних угод уже запущено і вона перебуває в активній фазі.

За його словами, після підписання документів про вихід та їхньої публікації в офіційному державному виданні 8 квітня було надіслано повідомлення до секретаріату СНД у Мінську. Згодом звідти надійшло підтвердження про отримання цього повідомлення.

Юридичні підстави рішення

Міністр підкреслив, що згідно з міжнародним правом Молдова перестане бути членом організації після завершення річного терміну з моменту офіційного повідомлення про вихід.

Таким чином, формально країна втратить статус учасника СНД 8 квітня наступного року.

Він окремо зазначив, що цей процес має чітке юридичне підґрунтя і відбувається відповідно до встановлених процедур міжнародної взаємодії.

Фактичне дистанціювання від СНД

При цьому, як додав Попшой, фактична участь Молдови в діяльності СНД припинилася вже кілька років тому.

За його словами, Кишинів давно не бере участі в політичних та інших заходах організації, які, як вважають в уряді, не відповідають національним інтересам країни.

Таким чином, формальне завершення процедури лише закріпить ситуацію, яка фактично склалася раніше.

Нагадуємо, що на тлі масштабних атак РФ по енергетичній інфраструктурі Молдова з 24 березня запровадила режим надзвичайного стану в енергетиці терміном на 60 днів.

Зазначимо, що влада Молдови ухвалила рішення тимчасово дозволити роботу компанії "Лукойл" у країні через загрозу нестачі палива.

Сирський назвав площу звільненої від росіян території України за березень
Сирський назвав площу звільненої від росіян території України за березень
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта