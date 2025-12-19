UA

У Молдові на кордоні відкрили табір для українців після удару по мосту через Дністер

Для українців розгорнули тимчасовий табір на кордоні (фото: facebook.com.dse.md)
Автор: Василина Копитко

У Молдові біля кордону розгорнули тимчасовий табір для громадян України, які поки не можуть повернутися додому. Причиною стала атака російських дронів, після якої залишається закритим міст на трасі Одеса - Рені.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Генеральної інспекції з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

Мобільний табір у Паланці

Для гарантування безпеки людей Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій Молдови (IGSU) спільно з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) розгорнула мобільний табір у місті Паланка.

Він призначений для громадян, які змушені чекати на відновлення перетину кордону на виїзді до України через пункти пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" та "Тудора-Старокозання".

У притулку людям надають базову допомогу, зокрема їжу та гарячі напої.

Родинам із дітьми радять скористатися житлом

Як зазначають у службах, сім’ям з дітьми рекомендовано тимчасово розміщуватися у спеціально облаштованих приміщеннях зі спальними місцями - до моменту з’ясування безпекової ситуації та відновлення руху.

Чому закрили пункти пропуску

Роботу пунктів пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" та "Тудора-Старокозання" було призупинено після атаки дронів.

За наявною інформацією, близько 16:00 безпілотники з вибуховими зарядами вразили міст через річку Дністер, який розташований за межами населеного пункту Маяки-Удобне на території України.

Табір для українських біженців у молдавському місті Паланка (скриншот)

Атака на міст під Одесою

Нагадаємо, що ввечері 18 грудня російські окупанти атакували дроном міст біля села Маяки під Одесою. Безпілотник влучив по автомобілю, в якому їхала жінка з дітьми. Внаслідок цього жінка загинула, діти отримали важкі поранення.

Після російської авіаційної атаки в Одеській області обмежили рух до окремих пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні. Зокрема призупинено рух трасою "Одеса-Рені".

Додамо також, що Одеська область останнім часом сильно потерпає через теракти РФ. Так, 17 грудня окупанти завдали по Одеській області дві хвилі ударів. Унаслідок терактів було пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури.

А в ніч на 13 грудня окупанти завдали серії ударів по енергетиці регіону. Через масштабні пошкодження майже весь регіон залишився без світла, особливо важка ситуація склалася у місті Арциз в Одеській області - там електроенергії може не бути до 26 грудня.

