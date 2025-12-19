В Молдове на границе открыли лагерь для украинцев после удара по мосту через Днестр

В Молдове возле границы развернули временный лагерь для граждан Украины, которые пока не могут вернуться домой. Причиной стала атака российских дронов, после которой остается закрытым мост на трассе Одесса - Рени.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел в Facebook.
Для обеспечения безопасности людей Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям Молдовы (IGSU) совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) развернула мобильный лагерь в городе Паланка.
Он предназначен для граждан, которые вынуждены ждать возобновления пересечения границы на выезде в Украину через пункты пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" и "Тудора-Старокозання".
В приюте людям оказывают базовую помощь, в частности еду и горячие напитки.
Как отмечают в службах, семьям с детьми рекомендуется временно размещаться в специально оборудованных помещениях со спальными местами - до момента выяснения ситуации с безопасностью и восстановления движения.
Работа пунктов пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" и "Тудора-Старокозання" была приостановлена после атаки дронов.
По имеющейся информации, около 16:00 беспилотники с взрывными зарядами поразили мост через реку Днестр, который расположен за пределами населенного пункта Маяки-Удобное на территории Украины.
Напомним, что вечером 18 декабря российские оккупанты атаковали дроном мост возле села Маяки под Одессой. Беспилотник попал по автомобилю, в котором ехала женщина с детьми. В результате женщина погибла, дети получили тяжелые ранения.
После российской авиационной атаки в Одесской области ограничили движение к отдельным пунктам пропуска на украинско-молдавской границе. В частности приостановлено движение по трассе "Одесса-Рени".
Добавим также, что Одесская область в последнее время сильно страдает из-за терактов РФ. Так, 17 декабря оккупанты нанесли по Одесской области две волны ударов. В результате терактов был поврежден объект транспортной инфраструктуры.
А в ночь на 13 декабря оккупанты нанесли серии ударов по энергетике региона. Из-за масштабных повреждений почти весь регион остался без света, особенно тяжелая ситуация сложилась в городе Арциз в Одесской области - там электроэнергии может не быть до 26 декабря.