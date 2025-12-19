В Молдове на границе открыли лагерь для украинцев после удара по мосту через Днестр

Мобильный лагерь в Паланке

Для обеспечения безопасности людей Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям Молдовы (IGSU) совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) развернула мобильный лагерь в городе Паланка.

Он предназначен для граждан, которые вынуждены ждать возобновления пересечения границы на выезде в Украину через пункты пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" и "Тудора-Старокозання".

В приюте людям оказывают базовую помощь, в частности еду и горячие напитки.

Семьям с детьми советуют воспользоваться жильем

Как отмечают в службах, семьям с детьми рекомендуется временно размещаться в специально оборудованных помещениях со спальными местами - до момента выяснения ситуации с безопасностью и восстановления движения.

Почему закрыли пункты пропуска

Работа пунктов пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" и "Тудора-Старокозання" была приостановлена после атаки дронов.

По имеющейся информации, около 16:00 беспилотники с взрывными зарядами поразили мост через реку Днестр, который расположен за пределами населенного пункта Маяки-Удобное на территории Украины.

Лагерь для украинских беженцев в молдавском городе Паланка (скриншот)