У Молдові на кордоні спіймали п'ятьох чоловіків, які втекли з України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Прикордонної поліції Молдови.

"В результаті проведеного розслідування було встановлено, що всі п'ятеро мігрантів є громадянами України та шукають притулку у Молдові", - уточнили у Прикордонній поліції.

На місце виїхала оперативна група. Нелегалів затримали та доставили до штабу сектору прикордонної поліції "Бричень" для перевірки.

Прикордонники помітили групу з п'ятьох людей приблизно за 200 метрів від лінії кордону. Вони пересувалися пішки.

Що передувало

Нагадаємо, вже неодноразово було відомо про випадки втечі українських чоловіків з країни через загрозу мобілізації.

Зокрема, на Закарпатті минулого місяця біля кордону знайшли бус, який група з 18 осіб могла використати для втечі до Угорщини.

Також у травні Прикордонна поліція Словаччини заявила про те, що випадки незаконного перетину кордону з Україною почастішали. Це відбувалося на тлі ухвалення закону про мобілізацію.

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