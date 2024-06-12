Перерізали огорожу і кинули бус: на Закарпатті 18 людей могли скоїти втечу до Угорщини

У Закарпатській області на околиці села Гуняді, що неподалік кордону, знайшли покинутий мікроавтобус Volkswagen Transporter. Імовірно, використавши цей бус, група з 18 людей могла втекти до Угорщини, перед цим прорізавши дірку в загорожі.

Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що відомо про інцидент

Першим про подію написав у своєму Telegram-каналі місцевий журналіст Віталій Глагола. За його словами, інцидент стався на території відділу прикордонної служби "Лужанка". Так, вчора під час моніторингу кордону оператор безпілотника прикордонної служби помітив мікроавтобус на польовій дорозі неподалік від лінії розмежування. Після чого прикордонники прибули на місце для перевірки і знайшли порожній і відчинений білий Volkswagen з номерами АО4655АІ.

"Під час обстеження території знайшли сліди, що вели до кордону з Угорщиною. Також виявили проріз у загороджувальному паркані та сліди на контрольно-слідовій смузі", - пише журналіст.

За його словами, попередньо, оперативним шляхом вдалось встановити, що 18 людей з буса незаконно перетнули кордон.

За даними журналіста Глаголи, покинуту автівку правоохоронці помістили на штрафмайданчик у Берегові.

"Цей бус незадовго до цього засвітився в Берегові та селі Геча. Це виявили по камерах", - додав він.

Фото: Volkswagen, який знайшли покинутим біля кордону з Угорщиною (t.me/VGlagola)

Що кажуть прикордонники

РБК-Україна розпитало про цю подію в речниці Мукачівського прикордонного загону Лесі Федорової. В коментарі виданню вона зазначила, що спроби незаконного перетину кордону прикордонниками виявляються і попереджуються щодня. Водночас злочинні угрупування постійно намагаються здійснити переправлення осіб через кордон, змінюючи тактику своїх дій. Останнім часом навіть вдаючись до зухвалих спроб.

Зокрема, вона підтвердила, що днями прикордонний наряд поблизу кордону з Угорщиною на польовій дорозі дійсно виявив транспортний засіб без водія. І це був мікроавтобус Volkswagen.

"Під час подальшого огляду місцевості було виявлено пошкодження загороджувального паркану та сліди осіб. Наразі проводяться необхідні для з'ясування всіх обставин дії", - розповіла Федорова.

За її словами, також перевіряється інформація зокрема щодо кількості порушників, які могли б незаконно перетнути кордон або потрапити на територію суміжної країни.

"Про дану ситуацію ми повідомили угорську сторону, але наразі вона поки не надала інформації і не підтвердила факт незаконного перетину кордону", - додала речниця.