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У Словаччині заявили, що українські чоловіки стали частіше незаконно перетинати кордон

Четвер 09 травня 2024 18:05
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У Словаччині заявили, що українські чоловіки стали частіше незаконно перетинати кордон Ілюстративне фото: у Словаччині заявили про зростання спроб українців перетнути кордон (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Словаччині спостерігається зростання незаконного перетину кордону українськими чоловіками.

Про це заявила прес-секретар прикордонної поліції Словаччини Агнеса Коперницька, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barron's.

За її словами, за перші чотири місяці цього року прикордонники затримали, а згодом відпустили 338 українців. За такий же період 2023 року було зафіксовано 166 аналогічних випадків.

"У перший тиждень травня ми затримали 45 людей на зеленому кордоні. За той же період минулого року їх було четверо", - зазначила Коперницька.

Вона уточнила, що українських чоловіків затримують, видають їм дозвіл на перебування у Словаччині, а згодом відпускають.

"З початку війни не було жодного випадку видворення іммігрантів зі Словаччини до України", - додала прессекретар прикордонної поліції Словаччини.

Всього з початку повномасштабної війни у Словаччині зловили на кордоні 1484 українця.

Заборона на виїзд з України

Варто зауважити, що українська влада з початку повномасштабного вторгнення запровадила воєнний стан та мобілізацію в Україні. Таким чином, чоловікам призовного віку (18-60 років) заборонено виїжджати за кордон.

Є окремі винятки, за яких виїзд таки дозволяють. Зокрема, чоловік призовного віку може виїхати, якщо він не придатний до військової служби.

До речі, сьогодні, 9 травня, президент України Володимир Зеленський підписав закони, згідно з якими в Україні продовжують воєнний стан та мобілізацію.

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