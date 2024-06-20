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В Молдове на границе поймали пятерых мужчин, которые сбежали из Украины

Четверг 20 июня 2024 21:18
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В Молдове на границе поймали пятерых мужчин, которые сбежали из Украины Фото: молдавские пограничники поймали пятерых украинских мужчин (border.gov.md)
Автор: Иван Носальский

Молдавские пограничники задержали группу из пятерых украинцев, которые незаконно пересекли границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пограничной полиции Молдовы.

Пограничники заметили группу из пятерых человек примерно в 200 метрах от линии границы. Они передвигались пешком.

На место выехала оперативная группа. Нелегалов задержали и доставили в штаб сектора пограничной полиции "Бричень" для проверки.

"В результате проведенного расследования было установлено, что все пятеро мигрантов являются гражданами Украины и ищут убежища в Молдове", - уточнили в Пограничной полиции.

Что предшествовало

Напомним, уже неоднократно было известно о случаях побега украинских мужчин из страны из-за угрозы мобилизации.

В частности, на Закарпатье в прошлом месяце возле границы нашли бус, который группа из 18 человек могла использовать для побега в Венгрию.

Также в мае Пограничная полиция Словакии заявила о том, что случаи незаконного пересечения границы с Украиной участились. Это происходило на фоне принятия закона о мобилизации.

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