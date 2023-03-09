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У Молдові не фіксували проліт ракет над країною під час російської атаки по Україні

Ілюстративне фото: у Молдові не фіксували проліт ракет над країною під час російської атаки по Україні (mai.gov.md)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Молдова не зафіксувала порушення повітряного простору країни під час масової атаки Росії по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий Telegram-канал Prima Sursă.

"Міністерство оборони спростовує повідомлення про те, що повітряний простір Республіки Молдова перетнули крилаті ракети, запущені з акваторії Чорного моря, після сьогоднішніх ударів по населених пунктах поблизу кордонів нашої країни", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Міноборони стежить за ситуацією в регіоні та повітряному просторі, щоб запобігти будь-яким ризикам для країни.

РБК-Україна повідомляло, що в четвер загарбники завдали масованого удару по Україні. Внаслідок атаки є загиблі, також пошкоджені об'єкти енергетики та критичної інфраструктури.

Нагадаємо, 16 лютого у Молдові виявили уламки ракети біля кордону з Україною після чергової масованої атаки росіян. Це був уже четвертий такий випадок.

Крім того, 10 лютого під час російської атаки на Україну одна з ворожих ракет пролетіла над територією Молдови.

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