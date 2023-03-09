В Молдове не фиксировали пролет ракет над страной во время российской атаки по Украине

"Министерство обороны опровергает сообщения о том, что воздушное пространство Республики Молдова пересекли крылатые ракеты, запущенные из акватории Черного моря, после сегодняшних ударов по населенным пунктам вблизи границ нашей страны", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Минобороны следит за ситуацией в регионе и воздушном пространстве, чтобы предотвратить какие-либо риски для страны.

РБК-Украина сообщало, что в четверг захватчики нанесли массированный удар по Украине. В результате атаки есть погибшие, также повреждены объекты энергетики и критической инфраструктуры.

Напомним, 16 февраля в Молдове обнаружили обломки ракеты у границы с Украиной после очередной массированной атаки россиян. Это был уже четвертый подобный случай.

Кроме того, 10 февраля во время российской атаки на Украину одна из вражеских ракет пролетела над территорией Молдовы.

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