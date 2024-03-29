UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Молдові дали відповідь, чи залітали ракети РФ на територію країни під час атаки по Україні

Фото: у Молдові прокоментували можливий заліт ракет РФ (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Прикордонна поліція Молдови не підтвердила інформацію про проліт російської ракети над територією країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

У прикордонній поліції Молдови зазначили, що сьогодні о 05:40 патрулі на КПП Окниця, Атаки, Косеуць і Сорока чули щонайменше три вибухи на території України.

Влада України підтвердила, що в районі міста Новодністровська, розташованого недалеко від кордону з Молдовою, відбулися три пуски ракет.

"Щодо інформації про те, що минулої ночі російські ракети могли пролетіти над повітряним простором Молдови, зазначимо, що системи спостереження та моніторингу повітряного простору не виявили жодного несанкціонованого перетину повітряного простору Молдови. Це також підтвердила українська влада", - повідомили в прикордонній поліції країни.

Нагадаємо, напередодні можливість перетину повітряного простору Молдови російськими ракетами під час атаки на Україну 29 березня прокоментували в Повітряних силах України.

Атака РФ по Україні вночі 29 березня

Росіяни 29 березня атакували Україну різними ракетами та "Шахедами". Зокрема, пуски крилатих ракет, "Кинджалів" та балістики прямували з тимчасово окупованого Криму.

Ворог випустив по Україні майже сотню дронів-камікадзе та ракет різних типів. Натомість українська ППО знищила 84 ворожі цілі.

Також окупанти завдали ударів по електростанціях у центральному та західному регіонах України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МолдоваВійна Росії проти УкраїниРакетна атака