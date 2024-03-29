В Молдове ответили, залетали ли ракеты РФ на территорию страны во время атаки по Украине

Пограничная полиция Молдовы не подтвердила информацию о пролете российской ракеты над территорией страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
В пограничной полиции Молдовы отметили, что сегодня в 05:40 патрули на КПП Окница, Атаки, Косеуц и Сорока слышали по меньшей мере три взрыва на территории Украины.
Власти Украины подтвердили, что в районе города Новоднестровска, расположенного недалеко от границы с Молдовой, произошло три пуска ракет.
"Относительно информации о том, что минувшей ночью российские ракеты могли пролететь над воздушным пространством Молдовы, отметим, что системы наблюдения и мониторинга воздушного пространства не обнаружили ни одного несанкционированного пересечения воздушного пространства Молдовы. Это также подтвердили украинские власти", - сообщили в пограничной полиции страны.
Напомним, накануне возможность пересечения воздушного пространства Молдовы российскими ракетами во время атаки на Украину 29 марта прокомментировали в Воздушных силах Украины.
Россияне 29 марта атаковали Украину разными ракетами и "Шахедами". В частности, пуски крылатых ракет, "Кинжалов" и баллистики направлялись из временно оккупированного Крыма.
Враг выпустил по Украине почти сотню дронов-камикадзе и ракет разных типов. Украинская ПВО уничтожила 84 вражеских цели.
Также оккупанты нанесли удары по электростанциям в центральном и западном регионах Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.