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В Молдове ответили, залетали ли ракеты РФ на территорию страны во время атаки по Украине

Фото: в Молдове прокомментировали возможный залет ракет РФ (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Пограничная полиция Молдовы не подтвердила информацию о пролете российской ракеты над территорией страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

В пограничной полиции Молдовы отметили, что сегодня в 05:40 патрули на КПП Окница, Атаки, Косеуц и Сорока слышали по меньшей мере три взрыва на территории Украины.

Власти Украины подтвердили, что в районе города Новоднестровска, расположенного недалеко от границы с Молдовой, произошло три пуска ракет.

"Относительно информации о том, что минувшей ночью российские ракеты могли пролететь над воздушным пространством Молдовы, отметим, что системы наблюдения и мониторинга воздушного пространства не обнаружили ни одного несанкционированного пересечения воздушного пространства Молдовы. Это также подтвердили украинские власти", - сообщили в пограничной полиции страны.

Напомним, накануне возможность пересечения воздушного пространства Молдовы российскими ракетами во время атаки на Украину 29 марта прокомментировали в Воздушных силах Украины.

Атака РФ по Украине ночью 29 марта

Россияне 29 марта атаковали Украину разными ракетами и "Шахедами". В частности, пуски крылатых ракет, "Кинжалов" и баллистики направлялись из временно оккупированного Крыма.

Враг выпустил по Украине почти сотню дронов-камикадзе и ракет разных типов. Украинская ПВО уничтожила 84 вражеских цели.

Также оккупанты нанесли удары по электростанциям в центральном и западном регионах Украины.

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