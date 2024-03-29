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Ракети РФ могли залетіти на територію Молдови: в Повітряних силах пояснили ситуацію

Україна Молдова, П'ятниця 29 березня 2024 10:06
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Ракети РФ могли залетіти на територію Молдови: в Повітряних силах пояснили ситуацію Фото: речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Наразі у Повітряних силах ЗСУ немає даних щодо перетину повітряного простору Молдови російськими ракетами під час атаки на Україну 29 березня. Однак це питання уточнюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

Про відсутність інформації Євлаш розповів, відповідаючи на запитання про поширення моніторинговими каналами інформації щодо того, чи залітали російські ракети на територію Молдови

"Але ця інформація зараз уточнюється. Так, дійсно в ту сторону, в напрямку населеного пункту Ожеве летіли ракети. Але щодо перетину кордону інформації наразі в нас немає", - зазначив він.

Атака РФ по Україні вночі 29 березня

Росіяни 29 березня атакували Україну різними ракетами та "Шахедами". Зокрема, пуски крилатих ракет, "Кинджалів" та балістики прямували з тимчасово окупованого Криму.

Ворог випустив по Україні майже сотню дронів-камікадзе та ракет різних типів. Натомість українська ППО знищила 84 ворожі цілі.

Також окупанти завдали ударів по електростанціях у центральному та західному регіонах України.

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