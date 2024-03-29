Ракети РФ могли залетіти на територію Молдови: в Повітряних силах пояснили ситуацію

Наразі у Повітряних силах ЗСУ немає даних щодо перетину повітряного простору Молдови російськими ракетами під час атаки на Україну 29 березня. Однак це питання уточнюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

Про відсутність інформації Євлаш розповів, відповідаючи на запитання про поширення моніторинговими каналами інформації щодо того, чи залітали російські ракети на територію Молдови

"Але ця інформація зараз уточнюється. Так, дійсно в ту сторону, в напрямку населеного пункту Ожеве летіли ракети. Але щодо перетину кордону інформації наразі в нас немає", - зазначив він.