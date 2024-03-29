У Молдові дали відповідь, чи залітали ракети РФ на територію країни під час атаки по Україні
Прикордонна поліція Молдови не підтвердила інформацію про проліт російської ракети над територією країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
У прикордонній поліції Молдови зазначили, що сьогодні о 05:40 патрулі на КПП Окниця, Атаки, Косеуць і Сорока чули щонайменше три вибухи на території України.
Влада України підтвердила, що в районі міста Новодністровська, розташованого недалеко від кордону з Молдовою, відбулися три пуски ракет.
"Щодо інформації про те, що минулої ночі російські ракети могли пролетіти над повітряним простором Молдови, зазначимо, що системи спостереження та моніторингу повітряного простору не виявили жодного несанкціонованого перетину повітряного простору Молдови. Це також підтвердила українська влада", - повідомили в прикордонній поліції країни.
Нагадаємо, напередодні можливість перетину повітряного простору Молдови російськими ракетами під час атаки на Україну 29 березня прокоментували в Повітряних силах України.
Атака РФ по Україні вночі 29 березня
Росіяни 29 березня атакували Україну різними ракетами та "Шахедами". Зокрема, пуски крилатих ракет, "Кинджалів" та балістики прямували з тимчасово окупованого Криму.
Ворог випустив по Україні майже сотню дронів-камікадзе та ракет різних типів. Натомість українська ППО знищила 84 ворожі цілі.
Також окупанти завдали ударів по електростанціях у центральному та західному регіонах України.
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