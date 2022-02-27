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В Молдове запустили портал для помощи украинским беженцам

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Кишинев, Воскресенье 27 февраля 2022 12:23
В Молдове запустили портал для помощи украинским беженцам Фото: беженцы в Молдове смогут получить помощь (GettyImages)
Автор: Владислав Красинский

Для помощи украинским беженцам в Молдове запустили портал DOPOMOGA.LIFE. На нем вскоре можно будет найти информацию о жилье и других видах помощи.

Об этом РБК-Украина сообщили разработчики портала.

Сообщается, что на данный момент на портале размещены ссылки на полезные молдавские ресурсы и группы в Facebook. Но в ближайшее время будет запущен функционал по аналогии с украинским ресурсом "Прихисток".

Также сообщается, что хостинг молдавский и с адресов .RU и .BY доступ закрыт.

На портал DOPOMOGA.LIFE можно перейти по ссылке.

Напомним, ранее сообщалось, что США готовы принять беженцев из Украины из-за полномасштабного вторжения России.

А Польша на границе с Украиной развернула несколько пунктов приема беженцев.

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