В Молдове запустили портал для помощи украинским беженцам
Фото: беженцы в Молдове смогут получить помощь (GettyImages)
Для помощи украинским беженцам в Молдове запустили портал DOPOMOGA.LIFE. На нем вскоре можно будет найти информацию о жилье и других видах помощи.
Об этом РБК-Украина сообщили разработчики портала.
Сообщается, что на данный момент на портале размещены ссылки на полезные молдавские ресурсы и группы в Facebook. Но в ближайшее время будет запущен функционал по аналогии с украинским ресурсом "Прихисток".
Также сообщается, что хостинг молдавский и с адресов .RU и .BY доступ закрыт.
На портал DOPOMOGA.LIFE можно перейти по ссылке.
Напомним, ранее сообщалось, что США готовы принять беженцев из Украины из-за полномасштабного вторжения России.
А Польша на границе с Украиной развернула несколько пунктов приема беженцев.