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У Молдові запустили портал для допомоги українським біженцям

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Кишинів, Неділя 27 лютого 2022 12:23
У Молдові запустили портал для допомоги українським біженцям Фото: біженці в Молдові зможуть отримати допомогу (GettyImages)
Автор: Владислав Красінський

Для допомоги українським біженцям у Молдові запустили портал DOPOMOGA.LIFE. На ньому незабаром можна буде знайти інформацію про житло та інші види допомоги.

Про це РБК-Україна повідомили розробники порталу.

Повідомляється, що на даний момент на порталі розміщені посилання на корисні молдавські ресурси і групи в Facebook. Але найближчим часом буде запущений функціонал за аналогією з українським ресурсом "Прихисток".

Також повідомляється, що хостинг молдавський і з адрес. RU і.BY доступ закритий.

На портал DOPOMOGA.LIFE можна перейти за посиланням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США готові прийняти біженців з України через повномасштабне вторгнення Росії.

А Польща на кордоні з Україною розгорнула кілька пунктів прийому біженців.

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