В Молдове задержали экс-посла в РФ: возил контрабандой анаболики через Украину

В Молдове задержали бывшего посла республики в Российской Федерации Андрея Негуца. Его подозревают в причастности к контрабанде анаболических стероидов в Москву через территорию Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдовы.

Отмечается, что 5 декабря Таможенная служба Молдовы на молдавско-украинской границе Паланка-Маяки задержала микроавтобус с молдавскими дипломатическими номера. В багажнике автомобиля было выявлено 350 кг анаболиков стоимостью примерно в 400 тысяч евро. Груз везли транзитом через Украину в РФ.

Негуца взяли под стражу на 72 часа. Такое решение было принято в понедельник, 28 декабря. При этом сам экс-посол свою причастность к преступной деятельности отрицает.

"Прокуратура проверит показания подозреваемого в отношении доказательств, собранных в материалах дела, и… примет решение о необходимости предъявить бывшему послу обвинение и ходатайство об аресте", - сообщили в Генпрокуратуре Молдовы.

По данному делу ранее были задержаны водитель микроавтобуса и еще один фигурант.

Напомним, на прошлой неделе из Украины за границу планировали нелегально вывезти одно из четырех уникальных изданий "Кобзаря" Тараса Шевченко.

Также сообщалось, что в аэропорту "Борисполь" у женщин обнаружили партию бриллиантов на 17 млн гривен.