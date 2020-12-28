У Молдові затримали екс-посла в РФ: возив контрабандою анаболіки через Україну

У Молдові затримали колишнього посла республіки в Російській Федерації Андрія Негуца. Його підозрюють в причетності до контрабанди анаболічних стероїдів в Москву через територію України.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури Молдови.

Відзначається, що 5 грудня Митна служба Молдови на молдовсько-українському кордоні Паланка-Маяки затримала мікроавтобус з молдавськими дипломатичними номерами. У багажнику автомобіля було виявлено 350 кг анаболіків вартістю приблизно в 400 тисяч євро. Вантаж везли транзитом через Україну в РФ.

Негуца взяли під варту на 72 години. Таке рішення було прийнято в понеділок, 28 грудня. При цьому сам екс-посол свою причетність до злочинної діяльності заперечує.

"Прокуратура перевірить свідчення підозрюваного щодо доказів, зібраних у матеріалах справи, і ... прийме рішення про необхідність пред'явити колишньому послу звинувачення і клопотання про арешт", - повідомили в Генпрокуратурі Молдови.

У даній справі раніше були затримані водій мікроавтобуса і ще один фігурант.

Нагадаємо, минулого тижня з України за кордон планували нелегально вивезти одне з чотирьох унікальних видань "Кобзаря" Тараса Шевченка.

Також повідомлялося, що в аеропорту "Бориспіль" у жінок виявили партію діамантів на 17 млн ​​гривень.