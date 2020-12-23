ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Из Украины хотели незаконно вывезти одно из восьми уникальных изданий "Кобзаря"

Ягодин, Среда 23 декабря 2020 11:57
Из Украины хотели незаконно вывезти одно из восьми уникальных изданий "Кобзаря"
Фото: "Кобзарь" Тараса Шевченко (ssu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Из Украины за границу планировали нелегально вывезти уникальное прижизненное издание "Кобзаря" Тараса Шевченко 1860 года. Таких изданий в Украине осталось всего восемь.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Контрабанду планировал житель Киева по заказу европейских клиентов. Он нанял курьера, который должен был вывезти раритетное издание через пункт пропуска "Ягодин".

"По предварительным выводам экспертов, изъятое издание "Кобзаря" является одной из последних прижизненных публикаций автора и на аукционах в Европе может стоить от 50 тысяч долларов США. Сейчас в Украине по официальным данным осталось только 8 экземпляров такого издания и они являются культурной и исторической ценностью для нашей страны", - сообщили в СБУ.

Также у контрабандиста выявили более 200 серебряных монет и украшений времен кельтской и Римской культур.

Фото: изъятие издания "Кобзаря" и предметов старины (ssu.gov.ua)

"Изъятое раритетное издание и предметы старины будут направлены на проведение экспертного исследования. По его результатам фигурантам планируется сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины", - добавили в СБУ.

После завершения расследования изъятые культурные ценности планируют передать в Музейный фонд Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что в начале декабря в аэропорту "Борисполь" задержали партию бриллиантов на 17 млн гривен.

Также сообщалось, что СБУ предотвратила контрабанду авиационного оборудования на Ближний Восток.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия контрабанда

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь