Из Украины хотели незаконно вывезти одно из восьми уникальных изданий "Кобзаря"

Фото: "Кобзарь" Тараса Шевченко (ssu.gov.ua)

Из Украины за границу планировали нелегально вывезти уникальное прижизненное издание "Кобзаря" Тараса Шевченко 1860 года. Таких изданий в Украине осталось всего восемь.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Контрабанду планировал житель Киева по заказу европейских клиентов. Он нанял курьера, который должен был вывезти раритетное издание через пункт пропуска "Ягодин".

"По предварительным выводам экспертов, изъятое издание "Кобзаря" является одной из последних прижизненных публикаций автора и на аукционах в Европе может стоить от 50 тысяч долларов США. Сейчас в Украине по официальным данным осталось только 8 экземпляров такого издания и они являются культурной и исторической ценностью для нашей страны", - сообщили в СБУ.

Также у контрабандиста выявили более 200 серебряных монет и украшений времен кельтской и Римской культур.

Фото: изъятие издания "Кобзаря" и предметов старины (ssu.gov.ua)

"Изъятое раритетное издание и предметы старины будут направлены на проведение экспертного исследования. По его результатам фигурантам планируется сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины", - добавили в СБУ.

После завершения расследования изъятые культурные ценности планируют передать в Музейный фонд Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что в начале декабря в аэропорту "Борисполь" задержали партию бриллиантов на 17 млн гривен.

Также сообщалось, что СБУ предотвратила контрабанду авиационного оборудования на Ближний Восток.