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В Молдове решительно осудили удар России по Южноукраинской АЭС

Новина українською →
Понедельник 19 сентября 2022 18:10
В Молдове решительно осудили удар России по Южноукраинской АЭС Фото: в Молдове решительно осудили удар России по Южноукраинской АЭС (uatom.org)
Автор: Сергей Пышкин

В Молдове осудили сегодняшний вражеский обстрел по Южноукраинской АЭС. Удары по ядерным объектам ставят под опасность жизни гражданских в регионе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Молдовы Ника Попеску.

"Я самым решительным образом осуждаю удар по Южноукраинской атомной электростанции на юге Николаевской области Украины, всего в 200 км от молдавской границы. Постоянные нападения на ядерные объекты со стороны российских сил ставят под угрозу всех в регионе", - пишет Полеску.

Следует отметить, что прямое расстояние между Южноукраинской АЭС и столицей Молдовы Кишиневом составляет около 200 километров.

В Молдове решительно осудили удар России по Южноукраинской АЭС

Фото: Кишиев и Южноукраинская АЭС (гугл карта)

Обстрел Южноукраинской АЭС

Этой ночью, 19 сентября, россияне нанесли ракетный удар по Южноукраинской АЭС. Вражеская ракета попала в 300 метрах от ядерных реакторов.

Из-за ударной волны было повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон.

"Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящий в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи", - отметили в Энергоатоме.

Позже стало известно, что россияне обстреливали именно из "Искандеров".

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