У Молдові рішуче засудили удар Росії по Південноукраїнській АЕС

В Молдові засудили сьогоднішній ворожий обстріл по Південноукраїнській АЕС. Удари по ядерних об'єктах ставлять під загрозу життя цивільних в регіоні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Молдови Ніка Попеску.

"Я найрішучішим чином засуджую удар по Південноукраїнській атомній електростанції на півдні Миколаївської області України, лише за 200 км від молдовського кордону. Постійні напади на ядерні об'єкти з боку російських сил ставлять під загрозу всіх у регіоні", - пише Полеску.

Варто відзначити, що пряма відстань між Південноукраїнською АЕС та столицею Молдови Кишиневом становить близько 200 кілометрів.

Фото: Кишиів та Південноукраїнська АЕС (гугл карта)

Обстріл Південноукраїнської АЕС

Цієї ночі, 19 вересня, росіяни завдали ракетного удару по Південноукраїнській АЕС. Ворожа ракета влучила за 300 метрів від ядерних реакторів.

Через ударну хвилю була пошкоджена будівля АЕС, розбиті більше 100 вікон.

"Відключився один із гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, що входить до складу Южноукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі", - відзначили в Енергоатомі.

Пізніше стало відомо, що росіяни обстрілювали саме з "Іскандерів".