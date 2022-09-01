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В Молдове ответили на угрозы Лаврова, заявив об одном выходе из ситуации с Приднестровьем

Фото: в Молдове ответили на угрозы Лаврова, заявив об одном выходе из ситуации с Приднестровьем (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Молдова не рассматривает никакого другого подхода к разрешению ситуации с Приднестровьем, кроме мирного диалога и вывода российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера молдавского МИД Даниэля Водэ.

Отметим, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил Молдове войной, если Кишинев создаст угрозы российским военным в Приднестровье. Он отметил, что такой ход событий РФ расценит как нападение на свою страну.

"Как всегда, Кишинев остается полностью преданным мирному диалогу в приднестровском урегулировании и призывает Россию вывести войска, незаконно дислоцированные на нашей территории. Любое предложение относительно другого подхода является необоснованным", - написал спикер МИД Молдовы.

Кроме того, Лавров заговорил о защите русскоязычного населения в Молдове, что в Украине назвали фальшивым поводом к вторжению.

На это в молдавском ведомстве заявили, что Молдова является демократией, где гарантируются права и свободы каждого, включая тех, кто разговаривает на русском, украинском, гагаузском, болгарском и других языках меньшинств.

Ранее власти непризнанного Приднестровья заявили о желании добиваться независимости с последующим вхождением в состав России.

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Российская ФедерацияМолдоваПриднестровье