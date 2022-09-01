У Молдові відповіли на погрози Лаврова, заявивши про один вихід з ситуації з Придністров'ям

Зазначимо, що раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пригрозив Молдові війною, якщо Кишинів створить загрози російським військовим у Придністров'ї. Він зазначив, що такий перебіг подій РФ розцінить як напад на свою країну.

"Як завжди, Кишинів залишається повністю відданим мирному діалогу в придністровському врегулюванні та закликає Росію вивести війська, незаконно дислоковані на нашій території. Будь-яка пропозиція щодо іншого підходу є необґрунтованою", - написав речник МЗС Молдови.

Окрім того, Лавров заговорив про захист російськомовного населення у Молдові, що в Україні назвали фальшивим приводом до вторгнення.

На це у молдовському відомстві заявили, що Молдова є демократією, де гарантуються права та свободи кожного, включаючи тих, хто розмовляє російською, українською, гагаузькою, болгарською та іншими мовами меншин.