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"Молдовагаз" подтвердил получение уведомления от "Газпрома" о прекращении поставок газа

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Кишинев, Понедельник 22 ноября 2021 20:57
"Молдовагаз" подтвердил получение уведомления от "Газпрома" о прекращении поставок газа Фото: Молдова подтвердила получение уведомления от "Газпрома" о прекращении поставок газа (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Компания "Молдовагаз" подтвердила получение от российского холдинга "Газпром" уведомление о прекращении поставок газа в течение 48 часов. Молдавская сторона добавила, что работает над решением этой проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Молдовагаз".

"Молдовагаз" подтверждает получение 22 ноября 2021 года уведомления от "Газпром" о необходимости оплаты текущих поставок газа за октябрь и ноябрь 2021 года в течение 48 часов", - говорится в сообщении молдавской компании.

Там пояснили, что в компании возник дефицит платежного баланса из-за роста цены на газ в 2021 году. Отмечается, что до октября текущего года голубое топливо закупалось по 126,7 доллара за тысячу кубометров, а в октябре его стоимость выросла до 800,62 доллара.

В настоящий момент продолжается работа по урегулированию данной ситуации, добавили в компании. В "Молдовагазе" выразили уверенность, что при поддержке властей Молдовы в кратчайшие сроки эта проблема будет решена.

Напомним, "Газпром" пригрозил прекратить поставки газа в Молдову в течение 48 часов и потребовал от молдавской стороны оплатить уже поставленное топливо.

Отметим, в конце октября Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа на 5 лет.

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