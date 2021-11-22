"Молдовагаз" подтвердил получение уведомления от "Газпрома" о прекращении поставок газа

Компания "Молдовагаз" подтвердила получение от российского холдинга "Газпром" уведомление о прекращении поставок газа в течение 48 часов. Молдавская сторона добавила, что работает над решением этой проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Молдовагаз" .

"Молдовагаз" подтверждает получение 22 ноября 2021 года уведомления от "Газпром" о необходимости оплаты текущих поставок газа за октябрь и ноябрь 2021 года в течение 48 часов", - говорится в сообщении молдавской компании.

Там пояснили, что в компании возник дефицит платежного баланса из-за роста цены на газ в 2021 году. Отмечается, что до октября текущего года голубое топливо закупалось по 126,7 доллара за тысячу кубометров, а в октябре его стоимость выросла до 800,62 доллара.

В настоящий момент продолжается работа по урегулированию данной ситуации, добавили в компании. В "Молдовагазе" выразили уверенность, что при поддержке властей Молдовы в кратчайшие сроки эта проблема будет решена.