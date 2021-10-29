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Молдова продлила контракт с "Газпромом": поставки начнутся со следующей недели

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Кишинев, Пятница 29 октября 2021 21:19
Молдова продлила контракт с "Газпромом": поставки начнутся со следующей недели Фото: Молдова продлила контракт с "Газпромом" (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа на 5 лет. Отмечается, что российская сторона согласилась с формулой цены, предложенной Кишиневом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Point.

По его данным, на переговорах в Санкт-Петербурге стороны договорились по формуле цены, аудиту задолженности, образовавшегося в компании "Модовагаз". Кроме того, достигнута договоренность о необходимости дальнейших переговоров для установления графика платежей.

Отмечается, что предыдущий контракт между "Газпромом" и "Молдовагаз" будет продлен на пять лет. При этом российская сторона согласилась с предложенной молдавскими представителями формой цены.

Детали соглашения не раскрываются. Известно, что поставки в рамках нового контракта начнутся с 1 ноября 2021 года.

Напомним, в октябре Молдова впервые в своей истории закупила газ не у России.

Отметим, Молдова намерена провести аудит задолженности по газу перед Россией, к которому планируется привлечь "Газпром".

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