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"Газпром" пригрозил Молдове прекратить поставки газа в течение 48 часов

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Москва, Понедельник 22 ноября 2021 18:52
"Газпром" пригрозил Молдове прекратить поставки газа в течение 48 часов Фото: "Газпром" пригрозил Молдове прекращением поставок газа (gazprom.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Компания "Газпром" пригрозила прекратить поставки газа в Молдову в течение 48 часов. Российский монополист потребовал от молдавской стороны оплатить уже поставленное топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По данным российского агентства, о намерении прекратить поставки газа в Молдову сообщил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. По его словам, молдавская сторона не оплачивает уже поставленный газ и не выполняет взятые на себя обязательства.

"Очередной срок текущих платежей - сегодня, 22 ноября. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", - цитирует издание Куприянова.

Секретарь вице-премьер-министра Молдовы Андрея Спыну Алина Мерлич заявила в комментарии NewsMaker, что правительство не получало уведомлений от "Газпрома" о прекращении поставок газа. В "Молдовагазе" в свою очередь сообщили, что готовят официальную позицию по этому вопросу.

Напомним, в конце октября Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа на 5 лет.

Отметим, поставки российского газа в Молдову по новому контракту начались 1 ноября.

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