"Газпром" пригрозил Молдове прекратить поставки газа в течение 48 часов

Компания "Газпром" пригрозила прекратить поставки газа в Молдову в течение 48 часов. Российский монополист потребовал от молдавской стороны оплатить уже поставленное топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

По данным российского агентства, о намерении прекратить поставки газа в Молдову сообщил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. По его словам, молдавская сторона не оплачивает уже поставленный газ и не выполняет взятые на себя обязательства.

"Очередной срок текущих платежей - сегодня, 22 ноября. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", - цитирует издание Куприянова.

Секретарь вице-премьер-министра Молдовы Андрея Спыну Алина Мерлич заявила в комментарии NewsMaker, что правительство не получало уведомлений от "Газпрома" о прекращении поставок газа. В "Молдовагазе" в свою очередь сообщили, что готовят официальную позицию по этому вопросу.