"Молдовагаз" підтвердил отримання повідомлення від "Газпрому" про припинення поставок газу

Компанія "Молдовагаз" підтвердила отримання від російського холдингу "Газпром" повідомлення про припинення постачання газу протягом 48 годин. Молдавська сторона додала, що працює над розв'язання цієї проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Молдовагаз" .

"Молдовагаз" підтверджує отримання 22 листопада 2021 року повідомлення від "Газпром" про необхідність оплати поточного постачання газу за жовтень і листопад 2021 року протягом 48 годин", - йдеться в повідомленні молдавської компанії.

Там пояснили, що в компанії виник дефіцит платіжного балансу через зростання ціни на газ у 2021 році. Відзначається, що до жовтня поточного року блакитне паливо закуповувалося по 126,7 долара за тисячу кубометрів, а в жовтні його вартість зросла до 800,62 долара.

Зараз триває робота з врегулювання даної ситуації, додали в компанії. У "Молдовагазі" висловили впевненість, що за підтримки влади Молдови в найкоротші терміни ця проблема буде вирішена.