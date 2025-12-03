Цей крок олігарха з проросійськими поглядами фактично визнає, що його мережа впливу більше не може працювати в умовах посиленого контролю з боку молдовської влади.

Дійсно, протягом останніх років уряд Молдови системно розбирав інфраструктуру, на якій трималися політичні проєкти Шора: від кримінальних справ про незаконне фінансування його партії та підкуп виборців до повної заборони політичної сили, яка довгий час слугувала інструментом російського впливу.

За даними слідства, через "соціальні проєкти" Шора фінансувалися проросійські протести та інші дії, спрямовані на дестабілізацію країни. Після блокування фінансових потоків та арештів ключових учасників групи, олігарх змушений згортати свою діяльність.

Експерти зазначають, що це ще один сигнал послаблення російського впливу в Молдові. Раніше парламент відмовився створювати групи дружби з Росією та Білоруссю, а уряд закрив "Русскій дом" - важливий інструмент кремлівської «м’якої сили».

Закриття проєктів Шора демонструє, що механізми дестабілізації, на які Кремль покладався в країні, більше неефективні, а Молдова послідовно зміцнює свій суверенітет та відкидає зовнішній контроль.