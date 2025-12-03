Молдова освобождается от пророссийского влияния: Илан Шор сворачивает все свои проекты

Подсанкционный олигарх Илан Шор, скрывающийся в России, объявил о закрытии всех своих "социальных проектов" в Молдове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.
Этот шаг олигарха с пророссийскими взглядами фактически признает, что его сеть влияния больше не может работать в условиях усиленного контроля со стороны молдавских властей.
Действительно, в последние годы правительство Молдовы системно разбирало инфраструктуру, на которой держались политические проекты Шора: от уголовных дел о незаконном финансировании его партии и подкупе избирателей до полного запрета политической силы, которая долгое время служила инструментом российского влияния.
По данным следствия, через "социальные проекты" Шора финансировались пророссийские протесты и другие действия, направленные на дестабилизацию страны. После блокирования финансовых потоков и арестов ключевых участников группы, олигарх вынужден сворачивать свою деятельность.
Эксперты отмечают, что это еще один сигнал ослабления российского влияния в Молдове. Ранее парламент отказался создавать группы дружбы с Россией и Беларусью, а правительство закрыло "Русский дом" - важный инструмент кремлевской "мягкой силы".
Закрытие проектов Шора демонстрирует, что механизмы дестабилизации, на которые Кремль полагался в стране, больше неэффективны, а Молдова последовательно укрепляет свой суверенитет и отвергает внешний контроль.
Напомним, что в июле 2025 года Центральная избирательная комиссия Молдовы отказала в регистрации на парламентских выборах пророссийскому блоку "Победа".
Ее основатель и лидер - пророссийский олигарх Илан Шор, который сбежал из Молдовы в Россию и получил российский паспорт.
В Молдове его приговорили к 15 годам заключения. Еще бы, Илан Шор является бывшим владельцем финансовых и банковских структур, которые фигурировали в масштабных коррупционных скандалах, в частности в "банковской афере" 2014 года, когда из молдавских банков было выведено около 1 миллиарда долларов.