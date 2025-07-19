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Мінус агент Кремля: Молдова не допустила до виборів блок олігарха-втікача Ілана Шора

Молдова, Субота 19 липня 2025 19:17
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Мінус агент Кремля: Молдова не допустила до виборів блок олігарха-втікача Ілана Шора Фото: парламент Молдови (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Центральна виборча комісія Молдови відмовила у реєстрації на парламентських виборах проросійському блоку "Побєда", який очолює олігарх-втікач Ілан Шор. Рішення ухвалили більшістю голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на молдовське видання Telegraph Moldova.

Підставою для відмови блоку в реєстрації стали численні порушення з боку політичної сили. Зокрема, "Побєда" припустилася помилок у документах, а також не відповідає вимогам виборчого законодавства країни.

Парламентські вибори у Молдові повинні відбутися 28 вересня 2025 року. 11 липня сплив мандат чинного парламенту країни.

Що таке блок "Побєда"

"Побєда" (Pobeda - Victorie) - проросійська опозиційна політична коаліція у Молдові, створена 21 квітня 2024 року у Москві. Головна "ідея" цього блоку - зрив євроінтеграції з Молдовою та союз з Росією.

Її засновник та лідер - проросійський олігарх Ілан Шор, який втік з Молдови до Росії та отримав російський паспорт. У Молдові Шор перебуває під слідством за звинуваченням у крадіжці мільярда доларів державних грошей.

Виконавчий секретар та №1 у партійному списку - одіозна проросійська діячка, голова Гагаузії (автономія у складі Молдови) Євгенія Гуцул. Вона відома тим, що у 2019-2022 роках возила до Молдови гроші з Росії, а її погляди відкрито пропутінські. Перебуває під санкціями США.

Зазначимо, що 15 липня ЄС схвалив новий пакет санкцій проти проросійських політиків та організацій у Молдові. У Брюсселі заявляють, що Москва намагається дестабілізувати ситуацію напередодні парламентських виборів.

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