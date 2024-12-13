У Молдові олігарха-втікача Шора засудили до 15 років увʼязнення

Верховний суд Молдови залишив без змін вирок олігарху-втікачу Ілану Шору у справі про викрадення мільярда лей із банківської системи країни. Його засудили до 15 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV8.

Як пише видання, найвищий суд Молдови відхилив апеляцію адвокатів Шора на вирок, згідно з яким олігарха заочно засудили до 15 років увʼязнення у справі про банківське шахрайство.

Варто нагадати, що розгляд апеляції щодо Шора розпочався ще в листопаді 2023 року. З того часу слухання кілька разів переносилися.

Ілан Шор

Проросійський молдавський політик, партія якого організовує протести проти чинної проєвропейської влади в Молдові.

У 2017 році політика було засуджено Кишинівським судом до 7 років і 6 місяців позбавлення волі у справі про "крадіжку мільярда доларів" з банківської системи Республіки Молдова. Втім, рішення було оскаржено, а Шора було поміщено під судовий контроль. Після зміни влади у 2019 році - проросійський політик втік з країни.