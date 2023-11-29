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Молдова знову почала закуповувати дизельне паливо в Росії

Молдова, Середа 29 листопада 2023 16:36
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Молдова знову почала закуповувати дизельне паливо в Росії Архівне фото: Молдова знову почала закуповувати дизельне паливо в Росії (pixabay com)
Автор: Дмитро Браславський

Молдова відновила імпорт дизельного палива з Росії, хоча ще в першому кварталі поточного року Кишинів не закуповував його у Москви.

Про це заявило Національне агентство регулювання енергетики Молдови, повідомляє РБК-Україна з посиланням на MoldStreet.

Зазначається, що в першому кварталі 2023 року Молдова не імпортувала дизпаливо з Росії, у другому кварталі було імпортовано трохи більше ніж 2 тисяч тонн, а в третьому кварталі - близько 9 тисяч тонн.

Отже, частка імпортованого з Росії дизеля зросла з 0% у першому кварталі 2023 року до майже 5% у третьому кварталі.

У кого ще Молдова закуповує дизпаливо

Також Молдова збільшила імпорт дизельного пального з Туреччини та Індії - країн, що стали великими імпортерами російської нафти, яку вони переробляють, а готову продукцію, зокрема дизпаливо, експортують як продукт місцевого походження.

Основним постачальником палива в Молдову залишається Румунія - 96,5% бензину, 71,6% дизпалива і 54,5% скрапленого газу.

Відносини Молдови та Росії

Молдова засудила російську агресію проти України і почала поступово запроваджувати санкції щодо Кремля.

Нещодавно президентка Молдови Майя Санду своїм указом позбавила громадянства главу проросійської "Партії регіонів" і "Конгресу молдавських діаспор у РФ" Олександра Калініна. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Калінін відкрито підтримує російську агресію.

Також повідомлялося, що Кремль намагається вплинути на результати майбутніх виборів у Молдові. Зокрема, за допомогою злочинного угруповання, яким керує олігарх-утікач Ілан Шор.

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