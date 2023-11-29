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Молдова снова начала закупать дизельное топливо в России

Молдова, Среда 29 ноября 2023 16:36
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Молдова снова начала закупать дизельное топливо в России Архивное фото: Молдова снова начала закупать дизельное топливо в России (pixabay com)
Автор: Дмитрий Браславский

Молдова возобновила импорт дизельного топлива из России, хотя еще в первом квартале текущего года Кишинев не закупал его у Москвы.

Об этом заявило Национальное агентство регулирования энергетики Молдовы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на MoldStreet.

Отмечается, что в первом квартале 2023 года Молдова не импортировала дизтопливо из России, во втором квартале было импортировано чуть более 2 тысяч тонн, а в третьем квартале - около 9 тысяч тонн.

Таким образом, доля импортируемого из России дизеля выросла с 0% в первом квартале 2023 года до почти 5% в третьем квартале.

У кого еще Молдова закупает дизтопливо

Также Молдова увеличила импорт дизельного топлива из Турции и Индии - стран, ставших крупными импортерами российской нефти, которую они перерабатывают, а готовую продукцию, в частности дизтопливо, экспортируют как продукт местного происхождения.

Основным поставщиком топлива в Молдову остается Румыния - 96,5% бензина, 71,6% дизтоплива и 54,5% сжиженного газа.

Отношения Молдовы и России

Молдова осудила российскую агрессию против Украины и начала постепенно вводить санкции в отношении Кремля.

Недавно президент Молдовы Майя Санду своим указом лишила гражданства главу пророссийской "Партии регионов" и "Конгресса молдавских диаспор в РФ" Александра Калинина. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Калинин открыто поддерживает российскую агрессию.

Также сообщалось, что Кремль пытается повлиять на результаты предстоящих выборов в Молдове. В частности, с помощью преступной группировки, которой руководит беглый олигарх Илан Шор.

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