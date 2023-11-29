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Молдавського політика позбавили громадянства за допомогу армії РФ

Середа 29 листопада 2023 00:03
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Молдавського політика позбавили громадянства за допомогу армії РФ Фото: президент Молдови Мая Санду (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Молдови Мая Санду своїм указом позбавила громадянства главу проросійської "Партії регіонів" та "Конгресу молдавських діаспор у РФ" Олександра Калініна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову президента Молдови.

Підставою для позбавлення громадянства проросійського політика став підпункт закону про громадянство, пов'язаний із вербуванням до збройних сил іноземної держави.

Калінін став головою "Партії регіонів" Молдови у 2016 році. 2020 року він збирав підписи для висування власної персони для участі у президентських виборах, але пізніше сам і відмовився від цього рішення.

З початку повномасштабного вторгнення РФ до України Калінін відкрито підтримує російську агресію. У своїх соцмережах і у виступах перед аудиторією він нерідко з'являвся у військовій формі із символікою "Z", яку російська армія використовувала як розпізнавальні знаки під час вторгнення.

Санкції проти Калініна

Раніше Європейський Союз ввів санкції проти Калініна. Його звинуватили у дестабілізації громадського порядку та спробу повалення влади у Молдові.

Також через деякий час він потрапив у списки санкцій Канади. Зазначається, що санкції стали відповіддю на зусилля політичної сили, які вона продовжує докладати для дестабілізації демократично обраного уряду Молдови на користь Росії.

На тлі його діяльності Санду повідомила, що Росія всіма силами намагається встановити проросійську владу в Молдові, щоб використати територію країни у війні проти України, як Кремль уже використовує територію Білорусі.

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