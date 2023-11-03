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Росія витратила понад 55 млн доларів на дестабілізацію в Молдові, - спецслужби

П'ятниця 03 листопада 2023 15:17
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Росія витратила понад 55 млн доларів на дестабілізацію в Молдові, - спецслужби Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Кремль намагається вплинути на результати майбутніх виборів у Молдові. Зокрема, за допомогою злочинного угруповання, яким керує олігарх-утікач Ілан Шор.

Про це заявив голова Служби інформації та безпеки Олександр Мустяце, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

"Дані Служби інформації та безпеки засвідчують підготовку і реалізацію на території Молдови, починаючи з другої половини 2022 року, диверсійного сценарію зовнішнього втручання з метою насильницького повалення демократичного уряду та захоплення політичного контролю за кримінальними угрупованнями, що підпорядковуються іншим країнам", - заявив він.

За його словами, організатори цього сценарію афілійовані зі структурами, які відповідають за розробку та реалізацію політичних технологій у РФ, пов'язаними з адміністрацією російського диктатора Володимира Путіна та спецслужбами країни.

"Авторами цього сценарію на території Молдови є учасники організованої злочинної групи, яку очолює Ілан Шор", - заявив Мустяце.

Він додав, що для цього залучили кілька політичних сил, зокрема партія "Шанс", кандидати від якої під час виборчої кампанії пообіцяли реалізувати кілька соціальних та інфраструктурних проєктів, у яких брав участь громадянин Росії та Ізраїлю Ігал/Ігор Швед.

"Сума фінансування, імовірно передана "спонсором" Ігалом Шведом, становить 1 032 737 євро та 280 тисяч доларів. Під час розслідування встановлено, що гроші на рахунках Шведа в Казахстані надходили з Росії від громадянина Молдови та РФ Віктора Гуцуляка, який тісно пов'язаний з Іланом Шормом та одним із російських олігархів", - заявив голова СІБ.

Крім того, Мустяце додав, за останні два роки Росія витратила 1 млрд леєв (55,2 млн доларів, - ред.), щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові.

РФ намагається впливати на Молдову

Раніше президент Молдови Майя Санду заявляла, що РФ використовує різні методи, зокрема готівку і банківські картки, випущені в Дубаї, для переправлення грошей у Молдову з метою підкупу виборців.

Речник парламенту країни Ігор Гросу також повідомив, що в Молдові заборонять участь у виборах для представників забороненої проросійської партії "Шор".

Нещодавно стало відомо, що правоохоронці Молдови підозрюють політичну партію "Шанс" у незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії та виборців. Гроші для цих цілей їй давала РФ.

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