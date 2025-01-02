Молдова запропонувала Придністров'ю допомогу з покупкою газу

Чебан розповів, що Молдова запропонувала допомогу невизнаному Придністров’ю в організації закупівлі газу. За його словами, офіційну пропозицію від "Молдовагаз" було надіслано керівництву придністровського "Тираспольтрансгазу".

Він зазначив, що "Молдовагаз" разом з АТ "Енергоком" готові надати технічну й комерційну підтримку для організації закупівель природного газу на європейських платформах.

"АТ "Молдовагаз", спільно з АТ "Енергоком", готове надати спільну дію, включаючи технічну та комерційну підтримку, ТОВ "Тираспольтрансгаз" в організації закупівель природного газу на будь-якій європейській газовій платформі на ринкових умовах для забезпечення жителів лівого берега Дністра енергоресурсами у виниклій кризовій ситуації", - сказав керівник "Молдовагаз".

За даними заяви Чебана, газ може постачатися до кордону з Молдовою всіма доступними альтернативними маршрутами на основі агентської угоди між "Молдовагаз" і "Тираспольтрансгазом".