Молдова предложила Приднестровью помощь с покупкой газа

Молдова предлагает Приднестровью помощь в закупке газа. Регион с 1 января остался без поставок российского газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя компании "Молдовагаз" Вадима Чебана.
Чебан рассказал, что Молдова предложила помощь непризнанному Приднестровью в организации закупки газа. По его словам, официальное предложение от "Молдовагаз" было направлено руководству приднестровского "Тираспольтрансгаза".
Он отметил, что "Молдовагаз" вместе с АО "Энергоком" готовы оказать техническую и коммерческую поддержку для организации закупок природного газа на европейских платформах.
"АО "Молдовагаз", совместно с АО "Энергоком", готово оказать совместное действие, включая техническую и коммерческую поддержку, ООО "Тираспольтрансгаз" в организации закупок природного газа на любой европейской газовой платформе на рыночных условиях для обеспечения жителей левого берега Днестра энергоресурсами в возникшей кризисной ситуации", - сказал руководитель "Молдовагаз".
По данным заявления Чебана, газ может поставляться до границы с Молдовой всеми доступными альтернативными маршрутами на основе агентского соглашения между "Молдовагаз" и "Тираспольтрансгазом".
Заметим, что с конца 2022 года "Газпром" поставлял в Молдову почти 6 млн кубометров газа. Весь объем газа направлялся в Приднестровье, где его использовали для бытовых нужд и для генерации электроэнергии Молдавской ГРЭС, которую потребляли оба берега Днестра.
Однако недавно президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна может не получать российский газ с нового года.
Позже российский "Газпром" объявил о прекращении поставок газа в Молдову с 1 января 2025 года.
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