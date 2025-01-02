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Молдова предложила Приднестровью помощь с покупкой газа

Молдова, Четверг 02 января 2025 16:12
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Молдова предложила Приднестровью помощь с покупкой газа Фото: Молдова предлагает помочь Приднестровью покупать газ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Молдова предлагает Приднестровью помощь в закупке газа. Регион с 1 января остался без поставок российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя компании "Молдовагаз" Вадима Чебана.

Чебан рассказал, что Молдова предложила помощь непризнанному Приднестровью в организации закупки газа. По его словам, официальное предложение от "Молдовагаз" было направлено руководству приднестровского "Тираспольтрансгаза".

Он отметил, что "Молдовагаз" вместе с АО "Энергоком" готовы оказать техническую и коммерческую поддержку для организации закупок природного газа на европейских платформах.

"АО "Молдовагаз", совместно с АО "Энергоком", готово оказать совместное действие, включая техническую и коммерческую поддержку, ООО "Тираспольтрансгаз" в организации закупок природного газа на любой европейской газовой платформе на рыночных условиях для обеспечения жителей левого берега Днестра энергоресурсами в возникшей кризисной ситуации", - сказал руководитель "Молдовагаз".

По данным заявления Чебана, газ может поставляться до границы с Молдовой всеми доступными альтернативными маршрутами на основе агентского соглашения между "Молдовагаз" и "Тираспольтрансгазом".

Ситуация с электроэнергией в Молдове

Заметим, что с конца 2022 года "Газпром" поставлял в Молдову почти 6 млн кубометров газа. Весь объем газа направлялся в Приднестровье, где его использовали для бытовых нужд и для генерации электроэнергии Молдавской ГРЭС, которую потребляли оба берега Днестра.

Однако недавно президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна может не получать российский газ с нового года.

Позже российский "Газпром" объявил о прекращении поставок газа в Молдову с 1 января 2025 года.

В материале РБК-Украина можно подробнее узнать о возможности энергетического кризиса в Молдове и почему в этом заинтересована Россия.

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