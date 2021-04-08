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Молдова рассмотрит создание спецкомиссии из-за похищения Чауса

Автор: РБК-Украина

В пятницу, 9 апреля, парламент Молдовы рассмотрит предложение о создании следственной комиссии для изучения обстоятельств похищения украинского судьи Николая Чауса. Похищение судьи произошло в начале апреля.

Об этом сообщает молдовское издание NewsMaker.

"Парламент рассмотрит предложение о создании следственной комиссии для выявления обстоятельств предполагаемого похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 апреля в Молдове заявили о похищении бывшего судьи Николая Чауса, которого в Украине подозревают во взяточничестве. Похищение произошло после того, как Молдова отказала Чаусу в предоставлении политического убежища.

Затем в МВД Молдовы рассказали, что Чауса похитили иностранцы, которые уже покинули территории страны через молдавско-украинскую границу.

Кроме того, молдавский министр внутренних дел не исключил, что судью Чауса могли вывезти из Молдовы автомобилем украинского посольства.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не причастна к похищению Чауса.

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