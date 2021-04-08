Молдова розгляне створення спецкомісії через викрадення Чауса

У п'ятницю, 9 квітня, парламент Молдови розгляне пропозицію про створення слідчої комісії для вивчення обставин викрадення українського судді Миколи Чауса . Викрадення судді відбулося на початку квітня.

Про це повідомляє молдовське видання NewsMaker .

Нагадаємо, 3 квітня в Молдові заявили про викрадення колишнього судді Миколи Чауса, якого в Україні підозрюють у хабарництві. Викрадення сталося після того, як Молдова відмовила Чаусу в наданні політичного притулку.

"Парламент розгляне пропозицію про створення слідчої комісії для з'ясування обставин можливого викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса", - йдеться в повідомленні.

Потім у МВС Молдови розповіли, що Чауса викрали іноземці, які вже покинули територію країни через молдавсько-український кордон.

Крім того, молдавський міністр внутрішніх справ не виключив, що суддю Чауса могли вивезти з Молдови автомобілем українського посольства.

У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не причетна до викрадення Чауса.