Молдова раптово дозволила заправкам "Лукойл" відновити роботу: у чому причина

19:59 26.03.2026 Чт
1 хв
Заправки "Лукойл" у Молдові мали перейти під контроль американської компанії
Ілюстративне фото: у Молдові запрацюють заправки "Лукойл" (Getty Images)

Влада Молдови вирішила тимчасово розблокувати роботу "Лукойлу" на території країни через ризик дефіциту палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного центру управління кризами Молдови.

Через те, що значна частина заправних станцій країни, якими управляє мережа Lukoil-Moldova, зараз закрита, влада пішла на тимчасове пом'якшення обмежень для російської компанії.

Згідно з рішенням, "Лукойл" зможе використовувати наявні джерела для поповнення запасів пального на всіх своїх станціях. Особливий акцент зроблено на забезпеченні споживачів дизельним паливом.

Причини послаблення обмежень

Такий крок пояснюють необхідністю забезпечити безперебійний доступ громадян до пального, оскільки частка цієї компанії на ринку Молдови є однією з найбільших.

Націоналізація активів "Лукойлу"

Нагадаємо, у січні цього року активи російського "Лукойлу" на території Міжнародного аеропорту Кишинева перейшли в державну власність Молдови через санкції США.

Компанію також оштрафували на 300 тисяч доларів за затримку передачі об'єктів.

Окрім цього стало відомо, що влада Молдови заборонила "Лукойлу" діяльність у стратегічних сферах нацбезпеки, а управління мережею АЗС компанії здійснюватиме американський інвестиційний фонд Carlyle Group.

