Молдова раптово дозволила заправкам "Лукойл" відновити роботу: у чому причина

Через те, що значна частина заправних станцій країни, якими управляє мережа Lukoil-Moldova, зараз закрита, влада пішла на тимчасове пом'якшення обмежень для російської компанії.

Згідно з рішенням, "Лукойл" зможе використовувати наявні джерела для поповнення запасів пального на всіх своїх станціях. Особливий акцент зроблено на забезпеченні споживачів дизельним паливом.

Причини послаблення обмежень

Такий крок пояснюють необхідністю забезпечити безперебійний доступ громадян до пального, оскільки частка цієї компанії на ринку Молдови є однією з найбільших.

Націоналізація активів "Лукойлу"

Нагадаємо, у січні цього року активи російського "Лукойлу" на території Міжнародного аеропорту Кишинева перейшли в державну власність Молдови через санкції США.

Компанію також оштрафували на 300 тисяч доларів за затримку передачі об'єктів.