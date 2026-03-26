Молдова внезапно разрешила заправкам "Лукойл" возобновить работу: в чем причина

Из-за того, что значительная часть заправочных станций страны, которыми управляет сеть Lukoil-Moldova, сейчас закрыта, власти пошли на временное смягчение ограничений для российской компании.

Согласно решению, "Лукойл" сможет использовать существующие источники для пополнения запасов горючего на всех своих станциях. Особый акцент сделан на обеспечении потребителей дизельным топливом.

Причины ослабления ограничений

Такой шаг объясняют необходимостью обеспечить бесперебойный доступ граждан к горючему, поскольку доля этой компании на рынке Молдовы является одной из самых больших.

Национализация активов "Лукойла"

Напомним, в январе этого года активы российского "Лукойла" на территории Международного аэропорта Кишинева перешли в государственную собственность Молдовы из-за санкций США.

Компанию также оштрафовали на 300 тысяч долларов за задержку передачи объектов.